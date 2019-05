Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno. In arrivo Mia Parisi, interpretata dalla giovane stella Ludovica Nasti.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 3 al 7 giugno. In queste puntate vedremo finalmente arrivare Mia Parisi, sorella di Alex, interpretata da Ludovica Nasti.

Inoltre avremo degli aggiornamenti da parte della coppia Guido-Mariella, con il primo pronto a farle la proposta. Inoltre Patrizio e Rossella dovranno affrontare una nuova minaccia.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Filippo dovrà prendere una decisione definitiva sul progetto proposto dal padre, nel frattempo Marina, in seguito all’ennesima lite con Alberto, riuscirà ad escogitare un piano perfetto per sbarazzarsi del suo nemico.

Patrizio e Rossella avranno l’ennesimo confronto, nel quale la ragazza gli chiarirà di voler restare solo amici, ma Pat potrebbe pensarla diversamente. I sentimenti del ragazzo lo porteranno a sviluppare un’insana gelosia verso qualcuno di molto pericoloso.

Marina sarà intenzionata a portare avanti il suo piano contro Alberto, ma un improvviso senso di colpa di Clara potrebbe mandare tutto all’aria. Alex, in continua difficoltà sul lavoro a causa dei suoi ritardi, scoprirà, per caso, che si è liberata una stanza alla Terrazza e penserà che una tale sistemazione potrebbe agevolarla molto. Cerruti incontrerà Michele per chiedergli di fare da padrino a Lollino, ma tra i due nascerà uno spassoso equivoco.

Rubando l’idea di Roberto, Alberto cercherà di convincere Marina ad aprire un servizio di chartering turistico anche ai cantieri. Nel frattempo Alex attenderà, con ansia, il parere degli inquilini della Terrazza, che dovranno decidere se la ragazza potrà trasferirsi o meno nell’appartamento di Palazzo Palladini. Guido giungerà in soccorso di Cerruti e chiarirà l’equivoco con Michele, successivamente maturerà l’importantissima decisione di voler sposare Mariella.

Filippo e Serena accompagneranno Ferri a visionare il suo progetto di chartering e in questa occasione capiranno quanto l’uomo abbia a cuore questa idea. Guido deciderà di parlare con la sua ex moglie Assunta, prima di fare la proposta di Matrimonio a Mariella. Nel frattempo Alex inizierà a prepararsi per il trasloco alla Terrazza, tuttavia dovrà fare i conti con la sorella minore Mia, che si rivelerà essere una piccola peste.