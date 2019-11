Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre. Dopo mille peripezie, Vittorio e Alex tornano finalmente assieme.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Dopo la rottura a causa del suo tradimento, Alex decide di perdonare Vittorio e i due tornano finalmente assieme.

Nel frattempo le cose si complicano per Alberto. Su suggerimento di Marina, infatti, cerca di risolvere alcuni problemi dei cantieri, ma potrebbe trovarne di insormontabili. Nel frattempo Diego riflette se accettare o meno l’offerta di Leone.

Vediamo adesso le ultime anticipazioni più nel dettaglio.

Mentre Vittorio e Alex tornano finalmente insieme, la presenza di Carla rischia di sconvolgere nuovamente il fragile equilibrio di Mia e Alex. Un piccolo malanno di stagione di Bianca, fa scoprire a Franco e Angela quanto la situazione a scuola sia più complessa di quel che credevano.

Un divertente equivoco porta all’assunzione del nuovo aiuto cuoco al Vulcano che in realtà non è chi fa credere di essere. Decisa per una volta a dare ascolto a Vittorio, Alex cercherà di mettere se stessa al primo posto.

Spronato da Marin, Alberto cercherà di arginare un’emergenza ai cantieri, non immaginando che presto potrebbe venire travolto da problemi molto più gravi. Bianca continua a essere in ansia per la scuola, ma Angela e Franco prenderanno una decisione in proposito.

Fabrizio prende un’iniziativa che spiazza Marina. Giulia ed Angela incoraggiano Clara a rivelare le reali cause per cui ha perso il lavoro. Decisa a godersi la rinata storia con Vittorio, Alex affronta Rosaria in un intenso confronto. Vedendolo solo e abbrutito, Raffaele esorta Renato a riflettere sui recenti errori del passato.

Diego è ancora indeciso se accettare o meno la proposta di Leone, nel frattempo viene fissata la data dell’udienza di patteggiamento. Mentre Marina sta per fare la conoscenza di Sebastiano Rosato, Giulia e Angela cercano di convincere Clara a denunciare Alberto.

Marina non ha vissuto bene la cena in famiglia con lo zio di Fabrizio. Otello, di umore nero dopo il confronto con Teresa, si sfoga con Renato. Silvia scopre il talento e lo spirito d’iniziativa di Samuel.