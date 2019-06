Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1° al 5 luglio. Marina crede di conoscere l’identità dell’uomo che si è introdotto in casa sua.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 1° al 5 luglio. In queste puntate Marina, grazie alle telecamere di sorveglianza, vede l'immagine dell'uomo che le è entrato in casa e crede di conoscerlo.

Raffaele nel frattempo è sempre più preoccupato per il figlio Diego e lo sprona a dimenticare e superare Beatrice, che lo tradisce da tempo. L’identità del suo amante è ancora sconosciuta.

Vediamo ora le anticipazioni della trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Le accuse di Diego confondono Raffaele sull’identità dell’amante di Beatrice. La presenza di Mia potrebbe incrinare il rapporto tra Alex e Vittorio, lasciando un preoccupante margine d’azione ad Anita. Michele cerca di ottenere notizie sullo stato processuale di Mimmo Priore.

Preoccupato dal comportamento di Diego, Raffaele cerca di convincere il figlio a lasciar perdere Beatrice. L’inaspettata rivelazione di Anita potrebbe mettere in crisi il nascente amore tra Vittorio e Alex. Dopo aver incontrato i familiari di Mimmo, Michele è ancora più deciso ad aiutare il ragazzo.

Le circostanze portano Serena e Leonardo a trascorrere sempre più tempo insieme, ma lei fa una scoperta che potrebbe cambiare la sua opinione sul ragazzo. Diego, consapevole dei propri errori e deciso a modificare il suo atteggiamento, prova ad impegnarsi sul lavoro cercando di non pensare a Beatrice; quest’ultima, intanto, è sempre meno soddisfatta della propria situazione. Guido sta per partire con Mariella e Lorenzo.

Dopo aver fatto installare delle telecamere di sorveglianza ed essersi imbattuta nell’uomo misterioso, Marina crede di riconoscerlo. Messo con le spalle al muro da Serena, Leonardo cerca di farsi perdonare. Cerruti, triste e solo per la partenza di Mariella, riceve un inaspettato invito a cena.

Filippo fa una proposta allettante a Leonardo, che mette in allarme Serena. Un litigio sul lavoro tra Angela e la madre porta a galla il sofferto stato d’animo di Giulia, che sta vivendo una profonda crisi sentimentale.