Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre. Nadia e Renato sempre più in crisi a causa di Adele. Alex lascerà Vittorio e Palazzo Paladini. Filippo e Serena sempre più distanti.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre. In queste puntate vedremo il rapporto tra Renato e Nadia entrare ancora di più in crisi a causa dell’avvicinamento di lui ad Adele.

Nel frattempo altre due coppie affronteranno una crisi: Alex scoprirà del tradimento di Vittorio e deciderà di lasciarlo e Serena e Filippo daranno dimostrazione di non essere in grado, forse, di superare i loro problemi.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Renato sarà convinto che Adele ricambi l’interesse che ha nei suoi confronti e, di conseguenza, comincerà a fare fatica a reprimere ciò che prova per lei.

Vittorio non saprà che Alex ha scoperto dei suoi tradimenti con Anita. Marina e Fabrizio si ritroveranno sempre più complici.

Alex, dopo aver appreso la verità sul fidanzato, sarà talmente sconvolta da chiudersi in se stessa, e arriverà a prendere una decisione molto dolorosa. Nel frattempo Renato si renderà conto di aver fatto un grosso errore con Adele, e così sarà chiamato a fare i conti con la dura realtà.

Roberto si recherà da Marina per farla ragionare sulla relazione con Fabrizio, ma la donna sembrerà alquanto risoluta nel vivere la sua nuova storia d’amore. Alex, dopo averci pensato bene, lascerà Vittorio, anche se non gli darà una vera e propria spiegazione, e al contempo prenderà un’altra importante decisione.

Raffaele, non sopportando il fatto che Renato riversi il suo nervosismo per il rifiuto di Adele su Diego e sulla compagna, proverà a rassicurare Nadia, e così facendo finirà per fare una sorprendente scoperta.