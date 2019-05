Un Posto al Sole, anticipazioni trama dal 27 al 31 maggio. Vittorio scopre il segreto relativo a Patrizio, rimanendone sconvolto.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio. Protagonista di queste puntate sarà Patrizio: il ragazzo sarà protagonista, in negativo, di una scoperta da parte di Vittorio.

Angela e Franco nel frattempo si allontanano sempre di più. Arianna decide di portare la pistola al Vulcano, comprata per paura dopo le rapine subite li. Alberto cercherà di rubare il progetto di Roberto mentre Marina cerca di arginare le sue mire.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Vittorio indagherà sullo strano atteggiamento di Patrizio e scoprirà con sconcerto che l’amico sta facendo uso di anfetamine. Scioccato, proverà in tutti i modi a far ragionare il giovane Giordano cercando di convincerlo a smettere.

Franco si allontanerà per un viaggio, ma una gita ad un parco divertimenti di Bianca potrebbe riavvicinarlo ad Angela. Intanto, Alberto porterà a casa le sue conquiste femminili suscitando la forte gelosia di Clara. Marina noterà casualmente il disagio della domestica e deciderà di coinvolgerla nel suo piano contro Palladini.

Successivamente, dopo un confronto con Rossella, Patrizio deciderà di disintossicarsi dalle anfetamine, ma i suoi propositi non andranno a buon fine. Vittorio riuscirà a far sfogare l’amico che gli confesserà di aver ceduto alle droghe perché incapace di dimenticare la figlia di Silvia.

Alex rischierà di perdere il posto da cameriera al Vulcano a causa di un imprevisto. Per risolvere la questione legata al padrino di battesimo di Lorenzo, Cerruti chiederà aiuto a Bice.

La situazione di Patrizio sarà sempre più drammatica, soprattutto dopo un altro acceso confronto con Rossella e anche Raffaele e Ornella scopriranno la dipendenza del figlio. Filippo e Roberto illustreranno a Marina la loro idea imprenditoriale, ma l’arrivo di Alberto comprometterà il loro incontro.

Catello, deluso per non essere il padrino di Lorenzo, se la prenderà duramente con il figlio Salvatore che sarà consolato invano da Guido.

Alberto sarà deciso a rubare il progetto di Ferri, mentre Marina continuerà ad arginare la sua leadership all’interno dei Cantieri. Cerruti confiderà a Mariella l’esito del suo recente incontro galante e questo episodio potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta del padrino di battesimo di Lorenzo.

Raffaele e Ornella ribadiranno a Patrizio tutto il loro sostegno per aiutarlo a smettere di assumere anfetamine, mentre il ragazzo incontrerà nuovamente Rossella per rimediare ai suoi errori. Tuttavia, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, nulla tra i due andrà come previsto…