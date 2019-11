Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre. Ospite speciale della soap sarà il cantante Andrea Sannino.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 25 al 29 novembre. In queste puntate arriverà un ospite a sorpresa: il cantante neomelodico Andrea Sannino, nel ruolo di se stesso.

Il cantante avrà un ruolo decisivo nella vita di Vittorio. Prima infatti il ragazzo dovrà intervistarlo, controvoglia, per conto della radio. Ricredutosi sulla sua persona lo coinvolgerà in un piano per riconquistare Alex.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Dopo la rottura con Alex (Maria Maurigi) Vittorio (Amato D’Auria) è tartassato dai suoi: vogliono che la riconquisti. In particolare è Mia (Ludovica Nasti) a insistere perché desidera che il giovane Del Bue sorprenda la sorella con una dichiarazione indimenticabile e tanto di fuochi d’artificio!

Vittorio però non sa che fare. Poi, un giorno, l’illuminazione… In radio c’è trambusto per un ospite, Andrea Sannino (nel ruolo di se stesso), affermato cantante neomelodico che piace a giovani e meno giovani.

Persino Mariella (Antonella Prisco) si entusiasma quando lo viene a sapere: Andrea canta Abbracciame, la canzone sua e di Guido (Germano Bellavia)! Vittorio all’inizio storce il naso per questa musica melensa. Purtroppo non si accorge che Sannino sente le sue critiche.

Dopo la figuraccia, Vittorio vorrebbe defilarsi, ma deve intervistarlo. Così, non solo si ricrede sullo spessore del cantante, ma lo coinvolge in un piano. Una sera si presenta in abito elegante da Alex al Caffè Vulcano, dove un tavolo per due è già pronto.

Poco dopo arriva Sannino e canta Abbracciame. Vittorio invita l’attonita Alex a ballare e la serata si fa magica.

Filippo cerca un momento di intimità con Serena per ritrovare l’intesa, ma la sorte è sempre avversa. Intanto Diego continua ad avere ricordi confusi ma rivelatori sul giorno dell’incidente a Leone, ma Raffaele e Niko non sono sicuri della loro attendibilità.

Angela si scontra con Giulia sul modo di affrontare i problemi scolastici di Bianca. Vedremo anche Andrea che, spaventato dalla reazione della moglie, si fa aiutare da Silvia per dire ad Arianna che andrà spesso a Londra a trovare Alice e che la Landi dovrà trovare un aiuto per il Caffè Vulcano.