Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 settembre

Arrivano le ultime anticipazioni sulla trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 settembre. In queste puntate la protagonista sarà Alex, prima alle prese con i problemi della sorella Mia e poi sconvolta da una brutta sorpresa.

Nel frattempo Guido deve pensare al trasloco tutto da solo, mentre Filippo riflette sull’offerta del padre di andare a vivere con lui. Renato trascorre molto tempo con Adele e si convince che tra di loro possa esserci qualcosa.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Pressata da Carla, Alex deve decidere in che modo comportarsi con Mia. Giulia sta per partire per raggiungere Denis, ma dopo aver parlato con Angela, teme possa trattarsi di uno sbaglio. Ormai il trasloco di Guido è alle porte, riuscirà a portare a termine la missione da solo?

Finalmente arriva il momento in cui Mariella e Lollo si trasferiscono a casa di Guido, ma le cose andranno diversamente dal previsto. Mentre Mia apprenderà cosa sta succedendo alla sua famiglia e dovrà decidere come comportarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alex scoprirà che c’è una novità nella vita lavorativa di Vittorio.

Intenzionato a seguire il proprio cuore, Fabrizio avrà un forte scontro con lo zio, deciso a proteggere i segreti della famiglia Rosato.

Alex, anche se inaspettata, incasserà bene la notizia del nuovo impiego di Anita alla radio. Mia riceve una inaspettata ma piacevole visita. Mentre Marina vive un momento di vicinanza con Fabrizio, l’uomo ha un confronto con Sebastiano.

Dopo il trasloco, Guido e Mariella si preparano ad affrontare un altra dura sfida insieme. Alex, dopo aver trascorso un bel pomeriggio con Mia e la madre, riceve una brutta sorpresa.

Roberto insiste affinchè Filippo si trasferisca da lui e stavolta sembra essere riuscito a convincerlo. Renato non riesce a non pensare ad Adele e cerca una scusa per rincontrarla. Mentre Alex è sconvolta, Vittorio sperimenta la difficile convivenza con Guido, Mariella e Lorenzo.

Filippo e Serena si rendono conto che la loro crisi di coppia ha influito anche sulla piccola Irene. Renato trascorre del tempo con Adele e trova molta sintonia, si illude così che tra di loro ci sia qualcosa.