Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 aprile. Arriva a Palazzo Palladini una misteriosa lettera indirizzata a Roberto e Filippo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 22 al 26 aprile. Al centro della trama c’è una misteriosa lettera arrivata a Palazzo Palladini e indirizzata a Roberto e Filippo. Non sappiamo ancora il contenuto della lettera.

Vedremo inoltre Mimmo che vuole parlare con Rossella, ma non sappiamo se la ragazza gli concederà una seconda occasione oppure no. Buone notizie per Franco: i suoi progressi con la riabilitazione lasciano tutti senza parole.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

La lettera che arriverà a Palazzo Palladini per Roberto Ferri conterrà una drammatica richiesta. Il tycoon ne parlerà immediatamente con il figlio e i due non sapranno se cedere o meno a tale supplica.

Angela e Arianna litigheranno furiosamente, in quanto la prima non sarà d’accordo con la decisione di tenere un’arma in casa. Cerruti non prenderà bene il fatto che Guido e Cotugno hanno iscritto l’uomo su un sito di incontri.

Mariella e il comandante gli diranno di aver fatto il tutto in buona fede, per cui Salvatore alla fine dirà loro di esserne entusiasta e di sperare di trovare in questo modo la dolce metà.Nel frattempo, alla Terrazza continueranno le tensioni a causa della scelta di Arianna.

Andrea cercherà di mediare e si assumerà la responsabilità di parlare con Arianna per farle cambiare idea. Parallelamente a tali eventi, Rossella farà una scopertache la lascerà senza parole: scoprirà che Mimmo è uno degli studenti ad aver bullizzato l’amico professore del padre?

Michele scoprirà che Mimmo ha avvicinato sua figlia proprio quando il ragazzo deciderà di allontanarsi definitivamente dall’amico Maurizio.

Grandi novità per Franco: la sua riabilitazione va così bene da lasciare tutti senza parole.

Nel frattempo Vittorio e Alex si cimenteranno in una buffa guerra di botta e risposta. Inoltre, Marina costringerà Alberto a fare una riunione non convenzionale. L’uomo sembrerà essere molto attratto dalla cameriera di Valerio.

Mimmo si recherà a Palazzo Palladini per parlare con Rossella. Cosa farà la dolce Saviani? Deciderà di concedere a Domenico un’altra chance? Le anticipazioni non lo svelano ancora.

Infine, Franco cercherà di dare il massimo e farà notevoli progressi negli esercizi di riabilitazione lasciando senza parole sia la moglie che il suo fisioterapista.