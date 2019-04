Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 22 al 26 aprile. Alberto Palladini inizia il corteggiamento di Clara, la governante di casa Viscardi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 22 al 26 aprile. In queste puntate vedremo un Alberto Palladini più in forma che mai. Dopo aver ricattato Roberto e aver convinto Valerio, lui è a capo di entrambe le aziende.

Per festeggiare decide di lasciare da parte le responsabilità e inizia quindi a corteggiare Clara, la governante della casa dei Viscardi in cui lui abita. Inoltre vedremo un duro scontro tra Arianna e Angela, a causa della pistola con cui la prima vorrebbe difendersi.

Vediamo adesso la trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Alberto Palladini darà ancora modo di far parlare di sé. All’apice del potere dopo aver messo all’angolo Roberto Ferri a causa del suo ricatto e dopo essere riuscito a convincere il suo amico Valerio di essere lui la persona giusta per gestire la sua azienda di famiglia in sua assenza è a capo di due imperi.

L’avvocato comincerà a spostare il suo interesse altrove. Comincerà infatti a mostrarsi parecchio interessato a Clara, la bellissima governante di casa Viscardi (in cui vive) con cui già nelle precedenti puntate si era mostrato parecchio gentile e accondiscendente.

Comincerà infatti a farle la corte. Ma il suo è solo un gioco o è veramente interessato alla bellissima e giovane donna? Ciò che è certo è che, nonostante il potere acquisito, sarà sempre costretto a dover fronteggiare i colpi bassi di Marina. La Giordano, contrariata dai suoi metodi e infastidita dalla sua presenza, continuerà a metterlo in difficoltà in campo lavorativo, mettendolo di fronte alle sue pesanti responsabilità derivanti dai nuovi ruoli acquisiti.

Un nuovo arrivo scuoterà la vita alla Terrazza

In Terrazza invece continueranno gli scontri tra i vari abitanti, in particolare tra Angela Poggi e Arianna a causa della decisione della Landi di voler detenere una pistola in casa dopo le numerose rapine subite al Vulcano. Angela si mostrerà parecchio contrariata da questa decisione e per questo motivo tra le due si accenderà una dura discussione.

Inoltre i normali equilibri della casa verranno sconvolti ancora una volta dall’arrivo di un nuovo inquilino, che rimetterà nuovamente in discussione tutte le precedenti regole di convivenza che regnavano in terrazza.

Chi sarà il nuovo arrivato a scompigliare il normale equilibrio dell’appartamento più affollato di Palazzo Palladini?