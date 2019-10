Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre. Dopo il grave incidente di Aldo, Diego viene sospettato e indagato. Ma il giovane scompare senza lasciare tracce.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 21 al 25 ottobre. In queste puntate vedremo le conseguenze del terribile incidente subito da Aldo Leone, che al momento si trova in ospedale.

Inizieranno le indagini su quanto avvenuto. Nicotera, dopo i primi rilievi, inizia a sospettare che Diego possa essere il colpevole dell’incidente. Decide quindi di indagarlo, ma il ragazzo scappa e fa perdere le sue tracce.

Vediamo adesso le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Nicotera si troverà di fronte ad una situazione decisamente molto difficile da affrontare e da gestire. L’uomo, infatti, verrà chiamato a fare i primi rilievi sul luogo in cui è avvenuto l’incidente ai danni di Aldo.

Nicotera, però, dopo gli accertamenti nasconderà a Giovanna quale sarebbe la pista giusta da seguire. Lui, infatti, sospetta che il vero responsabile di quello che sarebbe accaduto ad Aldo possa essere Diego.

Nicotera sembra essere convinto che sia stato proprio il figlio di Raffaele ad investirlo e che lo avrebbe fatto addirittura apposta.

Una situazione che si ripeterebbe, dato che tale scena era già accaduta in passato allo stesso Nicotera, quando Diego sospettava che fosse l’amante segreto di Beatrice.

Seppur con grande dolore, per il legame affettivo che lo lega alla famiglia di Raffaele, Nicotera decide di indagare su Diego. Il magistrato, però, prima di ufficializzare la sua decisione passerà da Raffaele per metterlo al corrente di questa situazione.

La reazione del portiere di Palazzo Palladini in un primo momento non sarà positiva.

Raffaele, infatti, rimarrà decisamente impietrito di fronte alla decisione del Magistrato di indagare suo figlio. Poi però vedremo che sarà lo stesso Raffaele che non riuscirà a negare il fatto che anche lui ha dei seri dubbi sull’innocenza di Diego.

Ma intanto il ragazzo si è reso irreperibile: Diego ha fatto perdere le sue tracce dopo l’incidente ad Aldo. Non risponde alle telefonare di suo padre Raffaele e questa situazione renderà tutto ancora più difficile e complicato.

Occhi puntati anche su Fabrizio, il quale si renderà conto di aver perso letteralmente la testa per Marina. Per tale motivo vedremo che l’uomo proporrà alla Giordano di partire con lui per un viaggio.