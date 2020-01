Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio. Silvia e Rossella decidono di aiutare Otello e Teresa con la loro crisi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 20 al 24 gennaio. Il personaggio di Rossella torna in scena e decide di allearsi con la madre Silvia per cercare di aiutare il rapporto, ormai in profonda crisi, di Otello e Teresa.

Angela litiga con Franco per la scelta di affiancare a Bianca un insegnante privato, scopre l’origine delle difficoltà della figlia. Filippo è sempre più disperato per la mancanza della sua famiglia aspetta impaziente il loro ritorno.

Vediamo adesso la trama più nel dettaglio.

Marina assisterà a una tremenda lite tra Fabrizio e suo zio Sebastiano e questo la turberà profondamente al punto da avere delle ripercussioni anche sul suo lavoro. Nel frattempo Ferri, preoccupato dalla piega degli eventi, cercherà di capire cosa le stia accadendo.

Giulia, confesserà ad Ornella di temere di aver potuto offendere Marcello. Otello cercherà un posticino lontano da Palazzo Palladini, mentre Rossella e Silvia cercheranno di risolvere la crisi tra l’ex vigile Testa e la sua Teresina.

Fabrizio, deciso a far capire a Marina quanto la ami, farà una scelta del tutto inaspettata. Franco e Angela saranno fortemente in disaccordo in merito alla proposta di affiancare un insegnate privato alla piccola Bianca.

Giulia sarà sempre più in ansia, dinanzi al silenzio di Marcello. Otello riuscirà nello stesso tempo a chiarirsi sia con l’amico Renato che a risolvere il suo rapporto a distanza con Teresina.

Dopo averlo sentito al telefono, Arianna inizierà a sentire Andrea sempre più distante. Giulia sarà sempre più coinvolta dalla sua relazione virtuale con Marcello, mentre la piccola Bianca si troverà sempre più in difficoltà. Nel frattempo Marina scoprirà tutta la verità su Fabrizio e dovrà decidere cosa fare.

Angela riuscirà a capire quale sia la vera causa dei problemi scolastici che affliggono la piccola Bianca, mentre Giulia potrebbe essere vicina a commettere una sciocchezza. Nel frattempo Filippo sarà sempre più disperato a causa della lontananza della sua famiglia. Samuel, resosi conto della tristezza di Arianna, elaborerà un piano per far tornare il buonumore al suo capo.

Filippo aspetterà impazientemente che la piccola Irene e Serena tornino da Berlino, nel frattempo quest’ultima farà un incontro del tutto inaspettato durante il suo viaggio. Dopo il colloquio con la maestra di Bianca, Angela si troverà a dover prendere una decisione molto difficile. Mentre Arianna soffrirà sempre più per la mancanza di Andrea, Patrizio e Samuel si sfideranno in cucina.

