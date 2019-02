Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 febbraio. Mentre Alberto trama contro Valerio, il piano di vendetta di Prisco va avanti. Franco viene aggredito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Arrivano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 18 al 22 febbraio. La trama delle prossime puntate vede Valerio tentare di costruire una famiglia con Elena, nonostante il ritorno della sua ex Simona, ma Alberto trama contro di lui.

Vediamo adesso la trama delle puntati di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Elena è sempre più emozionata all’idea di mettere su famiglia con Valerio, ma la sua gioia potrebbe essere compromessa da cosa accadrà durante l’incontro in carcere tra Vera e i genitori.

Adele può contare sull’appoggio di Giulia, Ornella, Raffaele, Susanna e Niko per risolvere la sua situazione ; Manlio, però, sembra imporsi prepotentemente nella vita della donna.

Valerio si sente in colpa per quanto accaduto con Simona; Alberto prova a convincerlo a parlarne con lui. Adele comprende di provare ancora qualcosa per Manlio, ma Giulia cerca di convincerla ad evitare di riavvicinarsi al marito. Non comprendendo il motivo della ritrovata complicità tra padre e madre, Vittorio ha paura che il suo incubo si stia trasformando in realtà.

Valerio tenta di fare chiarezza su quello che prova, ma il subdolo piano di Alberto fa precipitare le cose. Susanna finisce per rispondere in prima persona della crisi tra i genitori. Superato l’incubo nel quale temeva di essere precipitato, Vittorio ottiene un aiuto inaspettato. Elena è disperata dopo aver scoperto quello che è accaduto tra Valerio e Simona.

Franco riesce a risolve un’emergenza di Bianca. Guido, rassegnato, comprende di non avere più speranze con Mariella. Vittorio pensa ad un piano, con la collaborazione di Alex, per scatenare la gelosia di Anita. Franco non potrà mantenere la promessa di una serata in famiglia con Bianca, intanto il piano di vendetta organizzato da Gaetano Prisco va avanti.

Infatti Franco subirà una brutta aggressione a seguito della quale verrà trasportato in ospedale. Tutti si preoccuperanno per le sue condizioni di salute che risulteranno gravi, mentre Prisco attenderà con ansia di sapere se la sua vendetta è andata a buon fine. Fortunatamente Boschi si riprenderà e scoprirà anche che Prisco è il mandante della sua aggressione. La cosa lo turberà molto, perché avrà paura per Bianca ed Angela. Ciro, però, si offrirà di aiutarlo.

Guido e Mariella intanto si incontreranno e questo non li lascerà indifferenti. Cerruti li vedrà ed inizierà a credere che vogliano tornare insieme. Mariella, poi, tornerà a lavoro dopo la maternità e sognerà ad occhi aperti una dichiarazione d’amore di Guido.

Sconvolto dalla notizia ricevuta da Elena, Valerio viene allontanato da Marina, che tenta di proteggere sua figlia. Guido, depresso per aver perso Mariella e stressato dai problemi quotidiani, si sfoga con Vittorio.