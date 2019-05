Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 maggio. Angela e Ciro si avvicinano sempre di più. Svolta per Alex e Vittorio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 13 al 17 maggio. Vediamo in queste puntate come Angela e Ciro si avvicinino sempre di più, anche a causa all’arresto di Constantine grazie all’intervento proprio di Ciro.

Inoltre vedremo come Alex, dopo un primo momento di sconforto per il ritorno di Anita, si rimbocchi le maniche. Riuscirà a conquistare finalmente Vittorio? Chiudiamo questa panoramica scoprendo come Raffaele si sente sempre più solo.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Raffaele si sentirà sempre più solo. Ornella sarà però al suo fianco e cercherà di aiutarlo in ogni circostanza. Oltre alla dottoressa anche un amico parecchio petulante cercherà di aiutare Raffaele in questo difficile momento. Sarà per caso Renato? Crediamo proprio di sì.

Vedremo, ancora, che tornerà Anita per cui le poche sicurezze di Alex si infrangeranno tutte. Silvia cercherà di trasmettere fiducia alla ragazza, ma lei sarà convinta di non avere nessuna chance contro la bella rossa.

Angela chiederà a Ciro di tenere sott’occhio Franco. La donna avrà infatti il timore che il marito possa agire di testa sua e vendicarsi di Prisco. Raffaele deciderà di andare a trovare Diego nella sua nuova dimora grazie alle pressioni di Ornella, mentre Alex deciderà di rimboccarsi le maniche e combattere per Vittorio.

Franco decide di provocare Prisco, sarà una buona idea?

Constantin, l’aggressore di Angela verrà arrestato grazie soprattutto a Ciro. Nonostante gli sforzi di Giovanna, però, l’uomo non ammetterà di essere in combutta con Prisco. Le anticipazioni di Un posto al sole, poi, ci comunicano che finalmente Alex e Vittorio si lasceranno andare alla passione.

Prisco sarà vittima di un gesto provocatorio del Boschi: purtroppo ciò potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze. Otello, invece, dovrà fare i conti con un problema causato da uno scambio di farmaci involontario: a seguito dello scambio, infatti, si creerà un simpatico equivoco tra Michele e Raffaele.

Vedremo nel corso delle puntate inoltre che Ciro si avvicinerà sempre più ad Angela mentre Roberto, tornato a Napoli, dovrà fare i conti con la sua coscienza. Per Serena ed il marito, invece, ci sarà una felice notizia in arrivo: l’eredità sarà vicina?

Inoltre che inizieranno i preparativi per il battesimo del figlio di Mariella, ma qualcuno boicotterà la scelta del padrino. Parallelamente a tale vicenda vedremo che Ciro prenderà un’iniziativa che spiazzerà completamente Angela. Quest’ultima inoltre avrà un difficile confronto con Franco.

Infine mentre Filippo e Serena condivideranno una bella notizia, Roberto starà male per la scomparsa di Tommaso. L’uomo riceverà infine la visita di Marina, mentre invece tra Guido e Mariella si creerà una certa tensione a causa del boicottaggio per la scelta del padrino di Lollo