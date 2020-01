Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio. Scoppia la crisi tra Serena e Filippo, con la donna pronta a partire.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 13 al 17 gennaio. In queste puntate vedremo scoppiare la crisi tra Serena e Filippo. La donna ha scoperto il tradimento da parte di Filippo ed è ovviamente sconvolta dalla cosa.

La donna medita di separarsi dal compagno ma non solo, vuole anche partire con la piccola Irene. Non sappiamo se voglia andare a fare un viaggio o trasferirsi altrove. Intanto continuano le liti domestiche tra Renato e Otello.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Filippo (Michelangelo Tommaso) apparirà devastato dal dolore e dai sensi di colpa. A quanto pare l’uomo non ha ancora elaborato la gravità degli eventi e crederà che sia possibile rimettere tutto a posto. A fornirgli una flebile speranza di riscatto sarà una piccola emergenza al Bed and Breakfast, che Sartori cercherà di risolvere.

Serena (Miriam Candurro) sarà decisamente stressata, in questo periodo, e il marito tenterà di recuperare la sua stima fornendole tutto il suo aiuto. Non è chiaro se la Cirillo accetterà o meno questo supporto, ma una cosa è certa: il gesto di Filippo non servirà a nulla, dal momento che subito dopo Serena prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Serena deciderà di partire assieme alla piccola Irene (Greta Putaturo). Non è chiaro se si tratti di una semplice vacanza o se la donna decida di trasferirsi lontano da Palazzo Palladini, ma la motivazione è piuttosto evidente.

Serena cercherà di stare il più lontano possibile da Filippo, che nel frattempo si dispererà rinvangando i suoi più dolorosi ricordi. Inoltre va aggiunta una nota importante, perché al momento non tutti gli elementi della crisi sono stati presentati e presto si paleserà un nuovo evento che potrebbe complicare non poco una situazione già molto problematica.

Nel frattempo continuerà senza esclusione di colpi la guerra psicologica che vede coinvolti Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca) e pare proprio che nessuno dei due sembrerà intenzionato a cedere. Una squadra al completo formata da Raffaele (Patrizio Rispo), Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) cercherà di mettere pace tra i due litiganti, ma con scarsissimi risultati.

