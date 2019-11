Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre. Aldo Leone esce dal coma e comunica a Delia di volere il divorzio. Diego esce dal carcere e torna a Palazzo Palladini.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dall’11 al 15 novembre. In queste puntate assisteremo al risveglio dal coma di Aldo Leone. Una volta ripresosi l’uomo manderà a chiamare Delia e le comunicherà di volere il divorzio.

Nel frattempo Diego esce di prigione, mentre continuano le indagini per scoprire il colpevole dell’incidente di Aldo. Vedremo inoltre i primi problemi di Bianca con la scuola, in cui saranno coinvolti anche i genitori, Franco e Angela.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

I medici riusciranno a risvegliare Aldo mentre proseguiranno le indagini per scoprire il suo presunto assassino. Nel dettaglio, Raffaele entrerà in depressione per quello accaduto al figlio. L’avvocato Leone, invece, chiederà di parlare a Delia.

Qui l’uomo le comunicherà di voler chiedere il divorzio. Una decisione che avrà sicuramente delle conseguenze. Bice sarà intenzionata a smascherare Cinzia mentre Franco aiuterà Bianca a svolgere i compiti di quarta elementare.

A tal proposito, il Boschi avrà delle difficoltà a svolgere la lezione. Il Giordano, invece, sarà sempre più in ansia per le sorti di Diego mentre Aldo farà una scoperta che lo sconvolgerà. Angela, intanto, dimostrerà di avere dei dubbi sulla nuova maestra della figlia.

Marcello, invece, sarà sempre più vicino a Giulia, la quale ha deciso di lasciare Denis. Infine Bice farà in modo che Cinzia lasci la casa di Guido. Raffaele sarà messo di fronte ad una sorpresa non molto piacevole.

Marina (Nina Soldano), invece, comincerà ad avere alcuni problemi con Fabrizio Rosato, la sua nuova fiamma, in occasione del giorno del suo compleanno. Allo stesso tempo, Serena pagherà una parte della compravendita per l’acquisto di una pensione.

Dall’altro canto, Beatrice si allontanerà dall’avvocato Leone, dopo che la loro relazione è arrivata sulla bocca di tutti. Niko porterà una buona notizia al padre di Diego mentre ci saranno nuovi dissapori tra la Giordano e Rosato per colpa della famiglia di quest’ultimo.

I coniugi Sartori, invece, riusciranno a sotterrare l’ascia di guerra. Carla, intanto, vivrà un momento difficile dopo aver incontrato una persona al Caffè Vulcano. Allo stesso tempo, il figlio di Raffaele uscirà finalmente dalla prigione.

Infine il giovane tornerà a Palazzo Palladini dove sarà accolto con entusiasmo da tutti i famigliari.