Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 giugno. Guido scopre di essere il padre di Lorenzo e non sa come dirlo a Vittorio. Arianna in pericolo per una nuova rapina al Vulcano.

Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, relative alla trama delle puntate dal 10 al 14 giugno. In queste puntate vediamo la reazione di Guido alla rivelazione di essere il padre di Lollo, rivelazione fattagli dalla stessa Mariella.

Roberto scopre che Alberto tenta di affossare il suo nuovo progetto con una concorrenza sleale. Mimmo e Maurizio progettano un nuovo colpo al Vulcano, non sapendo che Arianna si è procurata una pistola.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nello specifico.

La rivelazione di Mariella costringe Guido ad affrontare l’imprevista paternità. La visita inaspettata dell’assistente sociale fa temere ad Andrea e Arianna che ci possano essere complicazioni per un’eventuale adozione.

Raffaele è ormai convinto che i figli stiano superando i loro problemi, ma uno dei due lo fa di nuovo preoccupare. Scioccato dalla scoperta che Lollo è suo figlio, Guido si trova a fare i conti con se stesso e con Vittorio, al quale non sa come dare la notizia. Per nulla turbati dalla bocciatura, Maurizio e Mimmo decidono di festeggiare con un nuovo colpo.

Maurizio e Mimmo tentano nuovamente di mettere a segno una rapina al Caffè Vulcano, ma ignorano che stavolta Arianna ha una pistola. Lacerato dalla fine della storia con Beatrice, Diego scopre che la sua ex ha una nuova relazione.

La rapina al Vulcano causa traumatiche conseguenze sui presenti. Ferri scopre che Alberto, attraverso una concorrenza sleale, cerca di affossare il suo progetto di chartering. Guido si chiarisce con Cerruti e si appresta a iniziare una nuova vita con Mariella e Lorenzo.

Michele appare intenzionato a parlare con Scaglione. Serena realizza che è arrivato il momento di prendere una decisione sul suo futuro lavorativo. Alex intende rinunciare al suo trasferimento in terrazza, ma Vittorio non è d’accordo.