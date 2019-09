Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 12 settembre. Elena torna a Napoli insieme ad Alice per fare una sorpresa a Marina.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate della soap di Rai 3 Un Posto al Sole, relative alle puntate dal 9 al 12 settembre. In queste puntate i telespettatori avranno una gradita sorpresa. Elena, infatti, torna a Napoli.

La donna è tornata da Londra insieme alla figlia Alice per fare una sorpresa a nonna Marina. La donna sarà contenta di riabbracciare figlia e nipote, meno quando scoprirà che Elena si vuole trasferire definitivamente in Inghilterra.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Marina gradirà tantissimo il momento in cui Elena si presenterà nuovamente a Napoli in compagnia della piccola Alice.

Per la Giordano, infatti, questo è un momento molto complicato e decisamente tortuoso, durante il quale sta facendo i conti con la vicenda giudiziaria che riguarda suo padre.

Marina, però, grazie all’arrivo di Elena e Alice sta cercando di rilassarsi e di dimenticare i brutti pensieri. Tutto filerà liscio, fin quando Elena non spiazzerà la mamma, dicendole che ha intenzione di lasciare definitivamente Napoli con la sua bambina per trasferirsi definitivamente a Londra, dove le due donne sono state durante questo periodo di assenza.

La nonna, ovviamente, non nasconderà la sua tristezza e soprattutto si chiederà come la prenderà il papà di Alice. Del resto anche Elena sa bene che Andrea potrebbe non reagire in maniera positiva a questa notizia e così vedremo che deciderà di accennargliela un po’ alla volta.

Vittorio verrà messo alle strette da Anita, che vuole rivelare la verità.

Andrea capirà subito che la situazione è molto più ‘grave’ del previsto e così decide di presentarsi a casa di Marina per affrontare in prima persona la questione con Elena e scoprire la verità.

A quel punto la donna gli confesserà quello che è il suo progetto, lasciandolo a dir poco attonito. Andrea, infatti, pensa che questo trasferimento a Londra renderà ancora più difficile il suo rapporto con Alice, dato che già quando erano a Sorrento si vedevano pochissimo.

Elena, però, non sembra voler cambiare decisione sul trasferimento nella capitale britannica e confesserà ad Andrea che la prima ad appoggiarla in questa scelta è stata proprio Alice che ha proposto alla mamma l’idea di lasciare per sempre l’Italia per iniziare una nuova vita.

Vittorio verrà messo alle strette da Anita, la quale intende raccontare ad Alex del suo tradimento e per questo motivo il ragazzo sarà costretto ad intervenire per evitare il peggio.