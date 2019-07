Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 luglio. Alberto tenta una nuova manovra per sabotare gli affari di Roberto e Filippo.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dall’8 al 12 luglio. In queste puntate Alberto continua le sue manovre per sabotare gli affari di Roberto e Filippo: padre e figlio sono convinti di avere la firma in mano, sarà cosi?

Vittorio propone ad Alex una breve vacanza, ma riuscirà a resistere ad Anita? Beatrice, su suggerimento di Raffaele, tenta di allontanarsi da Diego. Il ragazzo però non ci sta e le impedisce l’allontanamento.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto e Filippo. Franco sta per tornare in palestra e per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro di Assunta con Alex potrebbe mettere in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza.

Per sottrarsi all’ingerenza di Assunta, Vittorio propone ad Alex di partire per una breve vacanza, ma il ragazzo continua a pensare ad Anita… e infatti finisce per cedere! Convinti che con l’intermediario di Londra sia andato tutto bene, Roberto e Filippo ignorano che Alberto è disposto a tutto pur di convincerlo a firmare con lui. Franco e Ciro superano i loro contrasti.

Vittorio si sente profondamente in colpa dopo aver fatto l’amore con Anita; a quel punto il ragazzo deve scegliere se chiudere o continuare il suo rapporto con Alex. Non sapendo come occupare le proprie giornate, Otello decide di far visita agli ex colleghi al comando dei vigili; Cerruti e Cotugno, però, sembrano infastiditi dalla sua ingombrante presenza.

Diego prova a costruire con Beatrice un rapporto di amicizia, solo in apparenza disinteressato; Raffaele, preoccupato per lui, prende un’improvvisa quanto impulsiva decisione. Marina ritrova il misterioso senzatetto che si è introdotto in casa sua. Il provvidenziale intervento di Otello salva la vita ad un amico, ma la notizia arriva sui quotidiani locali e così l’uomo, suo malgrado, diventa un eroe.

Sollecitata da Raffaele, Beatrice tenta di allontanarsi da Diego, che però vuole mantenere a tutti i costi i rapporti con la sua ex. Marina ospita Arturo e, pur rispettando la sua poca disponibilità ad aprirsi, cerca di stabilire un contatto con lui. Renato si arrabbia con Otello, che l’ha praticamente descritto come un vecchio malridotto.