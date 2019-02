Un Posto al Sole, anticipazioni della trama delle puntate dal 25 febbraio al 1° marzo. Franco rischia la vita in un agguato.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 25 febbraio al 1° marzo. In queste puntate il protagonista principale delle vicende sarà Franco, che rischierà la vita in un vero e proprio attentato alla sua vita.

Vedremo anche nuovi sviluppi nella vicenda tra Elena e Valerio, con Marina che convince la figlia ad allontanarsi per un periodo. Mariella ha finito il periodo di maternità e tornerà a lavorare, mentre Adele cerca una nuova casa in affitto.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

A Palazzo Palladini arriverà una notizia a dir poco funesta che metterà tutti in agitazione. Franco è stato trasportato con grande urgenza in ospedale e si trova in rianimazione.

Angela, ignara di quello che è successo, corre subito in ospedale per vedere come sta suo marito e in sala d’attesa troverà Ciro, il quale è visibilmente preoccupato per le condizioni di salute del suo amico.

Ciro sembra avere le idee un po’ confuse sull’accaduto, ma racconta ad Angela che suo marito sarebbe stato vittima di una rapina, aggiungendo che si sente in colpa perché in quel momento era andato a prendersi una birra.

Fortunatamente, però, i medici rassicurano Angela dicendole che suo marito non è in pericolo di vita, anche se ciò che preoccupa maggiormente sono le ferite che l’uomo ha riportato alla spina dorsale.

Franco si sveglierà, rassicurerà Angela sulle sue condizioni di salute, dopodiché parlando con Ciro, gli dice che secondo lui è stato vittima di un vero e proprio agguato e non di una rapina così come credevano in un primo momento. Lui non ha dubbi sul responsabile dell’accaduto: trattasi di Gaetano Prisco, un uomo che non perdona.

Valerio tenterà di fare l’impossibile per trattenere Elena a Napoli e non farla andare via.

Marina convince Elena a lasciare Napoli in modo tale da poterla allontanare da Valerio. Quest’ultimo, però, tenterà di fare il possibile per convincere la Giordano a cambiare idea.

Renato, invece, che ha in custodia il piccolo Jimmy, si addormenterà lasciando il bambino davanti al televisore con il telecomando in mano. Occhi puntati anche su Adele, la quale si scontrerà con le difficoltà di riuscire a trovare una casa in affitto mentre Mariella, finita la maternità, tornerà a lavorare al comando dei Vigili del fuoco.