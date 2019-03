Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 26 marzo 2019. Diego scopre che Beatrice non è sicura dei suoi sentimenti per lui.

Arrivano le anticipazioni della puntata del 26 marzo 2019 di Un Posto al Sole. Diego scopre che Beatrice non è sicura di ciò che prova per lui e la ragazza non sa che fare, nonostante anche Raffaele le abbia detto di fare chiarezza con il figlio.

Nella puntata vediamo anche Michele alle prese con un nuovo atto di bullismo all’interno della scuola. Arrabbiato per la cosa cerca di trovare un modo per risolvere la situazione. Cerca allora di tentare di coinvolgere un professore all’interno del suo programma radiofonico. Il professore accetterà?

Vediamo adesso la trama della puntata di Un Posto al Sole del 26 marzo 2019 più nello specifico.

Diego (Francesco Vitiello) ha scoperto che Beatrice (Marina Crialesi) è ancora confusa sui sentimenti che prova per lui. Come reagirà il ragazzo? Cosa farà Beatrice?

Arrabbiato per un nuovo episodio di bullismo messo in opera dagli alunni, Michele (Alberto Rossi) cerca di coinvolgere il professor Scaglione nella sua trasmissione radiofonica. Enrico accetterà di denunciare in pubblico quello che è successo?

Incoraggiata dai buoni consigli di Denis (Corrado Tedeschi), Giulia (Marina Tagliaferri) va a trovare Adele (Sara Ricci) a casa sua…