Un Posto al Sole, Davide Devenuto si dice stanco per il lavoro. Il personaggio di Andrea Pergolesi pronto a lasciare?

Brutte notizie per i fans di Un Posto al Sole, storia soap opera italiana ambientata a Napoli. Il personaggio di Andrea Pergolesi potrebbe lasciare a breve il programma di Rai 3. Infatti Davide Devenuto, l’attore che interpreta Andrea ha dichiarato di essere stanco.

L’attore, che vive a Roma, ha anche espresso le difficoltà della vita di pendolare che influirebbero sulla sua scelta. Il personaggio di Andrea Pergolesi, oltre ad essere uno dei più longevi della serie, è anche uno dei più amati dal pubblico.

Davide Devenuto ha però dichiarato anche che non sarebbe facile lasciare il suo personaggio, dando quindi una piccola speranza ai fans della serie.

Nell’intervista rilasciata alla rivista Intimità, l’attore Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi, ha fatto il punto della sua attuale situazione lavorativa. Dice infatti di avvertire una certa stanchezza nel suo lavoro.

A causa di queste parole la rivista lascia intendere che probabilmente il personaggio di Andrea sarà in scena ancora per poco tempo. L’attore ha inoltre dichiarato, a proposito della possibilità di lasciare il cast della serie: “Non nego che l’idea mi sfiora parecchie volte, fare da pendolare da Napoli a Roma non è proprio semplice per me“.

Quindi più di un indizio di uno dei personaggi più amati dai telespettatori di Un Posto al Sole. Ma Davide ha anche dichiarato di avvertire un po’ di tristezza a lasciare il personaggio e la serie, serie che lo ha aiutato anche a trovare l’amore.

Sul set infatti ha conosciuto Serena Rossi, che interpretava Carmen Catalano, di cui si è innamorato e con cui ha avuto un figlio nel 2016. Cosa succederà ad Andrea? Non ci resta che aspettare per avere una risposta a questa domanda.