Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 aprile. Arianna è distrutta dopo la separazione non voluta da Kim.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole da lunedì 8 a venerdì 12 aprile. In queste puntate assisteremo alla separazione di Arianna e Kim, separazione non voluta che distrugge la serenità di Arianna.

Intanto Silvia cerca di spingere Alex e Vittorio ad avvicinarsi, con il ragazzo che però non è troppo convinto della loro relazione. Anche Valerio è in crisi riguardo una decisione molto importante da prendere.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Silvia cerca di avvicinare Alex e Vittorio, vestendo i panni di un moderno Cupido. Arianna ha un incontro con la piccola Kim, ma una notizia inaspettata potrebbe cambiare tutto. Guido e Cotugno nel frattempo si occupano del profilo di Vittorio. Certa che Vittorio abbia finalmente compreso di volere solo lei, Alex si troverà a fare i conti con la realtà. Valerio è in crisi su una decisione da prendere.

Dopo aver detto addio a Kim, Arianna è molto depressa. Silvia raccomanda a Vittorio di non fare del male ad Alex. Mimmo corteggia Rossella di nascosto a Maurizio. Valerio deve scegliere se restare a Napoli o andare con Vera. Niko e Susanna vanno a vivere nella nuova casa.

Arianna non riesce ad accettare la separazione da Kim. Mimmo e Maurizio sono pronti ad entrare in azione. Alberto assume sempre più potere e questo preoccupa Marina, che cerca il sostegno di Roberto. Giulia si prepara ad incontrare Denis. Guido e Cotugno si mettono in chat decisi a trovare una compagna a Cerruti. Bice va a trovare Mariella.