Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 maggio. Franco scopre che Ciro si è innamorato di Angela e agisce di conseguenza.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama di Un Posto al Sole, dal 20 al 24 maggio. In queste puntate vedremo Franco sospettoso nei riguardi di Ciro, sospetti che saranno confermati. Come reagirà il Boschi nei confronti dell’amico?

Nel frattempo Ornella e Raffaele riceveranno una gradita sorpresa. Inoltre Marina cercherà di liberarsi di Alberto, in questo momento inarrestabile, in ogni modo. Renato scopre le bugie di Nadia e ci resta molto male.

Vediamo adesso la trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Dopo l’arresto, Constantin rilascia finalmente una testimonianza completa di quanto accaduto. Di conseguenza Giovanna deve procedere con l’arresto di Gaetano Prisco, che molto probabilmente potrebbe non essere collaborativo opponendo resistenza. Nel frattempo, prima che si svolga il compromesso per la vendita della Villa di Gigi Del Colle, Serena e Filippo devono prendere una decisione su quanto riguarda il destino di quei soldi.

Allo stesso tempo però, Ferri potrebbe avere una proposta inattesa per loro. Intanto Guido spera di essere scelto come padrino di Lollo, mentre Cerruti racconta a Mariella l’esperienza del suo ultimo appuntamento, il quale in realtà si è concluso in maniera parecchio negativa, soprattutto in relazione all’imminente battesimo.

In seguito anche Prisco viene finalmente arrestato. Subito dopo questo evento, però, Franco non si lascia sfuggire la presenza di un certo disagio tra Ciro e Angela; potrebbe scoprire che Ciro si è preso una cotta per lei?

Nel frattempo Serena è indispettita da Filippo che prova a convincerla a tutti i costi ad appoggiare l’idea imprenditoriale del padre. Intanto Bice, decisa a mettere fine alle forti tensioni nate tra Mariella e Salvatore riguardo la scelta del padrino da fare, prende in mano la situazione! Chi potrebbe essere il padrino tra Guido e Catello?

In questa puntata troviamo Marina intenta a liberarsi in qualsiasi modo di Alberto, mentre quest’ultimo sembra essere davvero inarrestabile.

Nel frattempo Ornella e Raffaele ricevono una gradita quanto inaspettata sorpresa, mentre Andrea si trova costretto a fronteggiare la determinazione di Arianna: la donna è ormai decisa a tenere con sè la pistola al Vulcano.

Patrizio, sempre più frenetico e impulsivo, può finalmente riscuotere il suo meritato successo al Vulcano per poi andare a trovare Diego il giorno dopo. Si nasconde qualcosa dietro a questo suo strano e iperattivo modo di fare?

Più tardi Marina, dopo l’ultimo rifiuto di Ferri, decide di andare avanti per la sua strada, anche per non farsi coinvolgere ulteriormente nella guerra contro Alberto. Riprende allora a spiare e controllare il pc dell’AD dei Cantieri. In seguito Renato scopre la bugia detta da Nadiaai suoi genitori, intenzionati a venire in visita a Napoli, e non la prenderà affatto bene.