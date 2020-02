Un Posto al Sole: Clara e Alberto pronti a prendere la scena

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime settimane vedremo la conclusione delle vecchie trame e l’apertura delle nuove.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Nelle prossime settimane assisteremo all’epilogo delle maggiori trame che ci hanno accompagnato nell’ultimo periodo: quella della maestra Gagliardi e quella di Giulia.

Non vi anticipiamo come andranno a finire, ma vi parliamo invece di cosa seguirà e terrà banco nella soap per i mesi a venire. La prima trama riguarda Alberto Palladini insieme a un nuovo volto, la seconda riguarda una notizia sconvolgente su Clara.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Da ora in poi, dunque, spazio ai personaggi del prossimo periodo: Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello), con l’inserimento di un volto nuovo che sembra destinato a dare molto fastidio al Palladini.

Cosa succederà? Una notizia sconvolgente appresa da Clara,come già vi abbiamo segnalato. Molti fan sono convinti che la ragazza sia incinta e in effetti è proprio questo ciò che Clara comunicherà ad un turbatissimo Alberto.

Per il resto, occhio all’imminente ritorno di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) nelle vicende della soap, ma stiamo per rivedere anche l’affarista Cipriani (Gennaro Cuomo). E non solo.

La soap partenopea riaccende i riflettori su Aldo Leone (Luca Capuano), ma stavolta pare che i suoi problemi familiari non c’entrino più di tanto. Saranno motivi professionali a riportare in scena l’avvocato?

