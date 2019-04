Anticipazioni Un posto al sole: le puntate di maggio vedranno il pugile avvicinarsi sempre di più ad Angela.

Le anticipazioni delle puntate di maggio di Un posto al sole saranno caratterizzate dal ritorno di inquietanti trame legate anche a personaggi di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e della sua ex compagna Valentina.

Come riportato da “Tvsoap”, Franco (Peppe Zarbo) inizia a star meglio e le sue gambe riprendono a funzionare, ma una nuova minaccia incombe su di lui e soprattutto su Angela Poggi (Claudia Ruffo). Alla quale si avvicinerà sempre di più Ciro (Vincenzo Alfieri), che tiene molto alla sua amica. Per quanto riguarda invece i personaggi più giovani, Mimmo (Antonio Fattoruso) sembra cambiato in meglio per via dell’influenza di Rossella (Giorgia Gianetiempo), che però rifilerà presto al giovane Priore nuovi rifiuti.