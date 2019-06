Un Posto al Sole, anticipazioni: arriva Arturo Addenzio

Un Posto al Sole, anticipazioni. Arriva il nuovo personaggio di Arturo Addenzio interpretato da Massimiliano Iacolucci.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole di questa settimana. Un nuovo personaggio sta per arrivare alla Terrazza e è pronto a sconvolgere la vita dei suoi abitanti, in particolare di Marina.

Infatti il nuovo personaggio è l’uomo misterioso che si è introdotto in casa sua per rubare le sue foto di quand’era una ragazza. Le motivazioni di questo gesto sono ancora ignote, ma possiamo annunciarvi che il personaggio si chiama Arturo Addenzio ed è interpretato da Massimiliano Iacolucci.

Vediamo adesso le anticipazioni della trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Una vicenda che preoccuperà sarà una strana gita in barca organizzata da Leonardo Arena (Erik Tonelli), nella quale saranno coinvolte Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo). La giornata inizierà nel migliore dei modi ma non è detto che continui bene fino alla fine…

Un uomo anziano si introdurrà nella casa di Marina Giordano(Nina Soldano)e sottrarrà una foto dell’imprenditrice da ragazza. Come mai? Come vi dicevamo prima non si sa ancora la motivazione di questo gesto.

Sappiamo però chi è l’uomo in questione: il ruolo è quello di Arturo Addenzio e a prestargli il volto è Massimiliano Iacolucci, attore che ha partecipato a diverse fiction tv in particolare negli anni ’90.

I genitori di Nadia Makarenko (Magdalena Grochowska): Agnieszka (Murach Wanda Daruta) e Leonid (Alexsander Mincer). All’orizzonte nuovi problemi per il povero Renato (Marzio Honorato)? Staremo a vedere…