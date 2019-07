Anticipazioni Un posto al sole: Franco Boschi avrà un confronto in palestra con Ciro (il quale si era innamorato di Angela, lasciando così la Terrazza).

La nuova settimana di Un posto al sole vedrà il chiarimento tra Franco (Peppe Zarbo) e l’amico Ciro (Vincenzo Alfieri). Come riporta “Tvsoap”, nel corso dei mesi in cui Gaetano Prisco era tornato a infastidire pesantemente Franco Boschi, nella trama della soap made in Napoli era comparso Ciro, il giovane pugile amico di Boschi.

Ciro si era rivelato molto utile nelle situazioni di difficoltà familiare, e aveva finito addirittura per trasferirsi alla Terrazza. A un certo punto, tuttavia, Ciro si era innamorato di Angela (Claudia Ruffo) e, nel momento in cui ha svelato tale attrazione alla diretta interessata, è stato affrontato da un arrabbiatissimo Franco. Da allora di Ciro (che ha subito lasciato la Terrazza) è sparito dalla trama, fino agli episodi di lunedì 8 e martedì 9 luglio (Rai 3, ore 20.45). Franco tornerà in palestra per rivedere Ciro e, stando alle anticipazioni ufficiali, ci sarà una novità ad aspettarlo.

Quale sarà? Quel che è certo è che Boschi darà almeno per ora l’addio al suo amico, ma prima supererà totalmente le tensioni che in precedenza ci sono state con lui.