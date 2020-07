Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 7 agosto: Susanna rassicura Niko

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 agosto. In queste puntate Susanna rassicura Niko che era in ansia dopo le ultime vicende.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. In queste puntate Susanna rassicura Niko, che diventerà il suo futuro marito, dopo gli avvenimenti delle ultime settimane.

Serena e Filippo, dopo la rabbia per la separazione, hanno un momento di nostalgia insieme. Dopo il matrimonio Mariella e Guido vivono un momento di riposo, anche se gli ostacoli sono dietro l’angolo.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Niko comincerà a notare una certa distanza da parte di Susanna e temerà per il suo matrimonio. La donna, turbata da Eugenio, tenterà comunque di rassicurare il suo futuro marito riguardo al loro futuro. Sul lavoro per la giovane aspirante magistrato ci saranno soddisfazioni: grazie a un’intuizione di Susanna infatti ci sarà una svolta nelle indagini di Eugenio.

Nel frattempo, per Filippo e Serena comincerà una nuova fase. Dopo la rabbia della separazione, i genitori di Irene si ritroveranno a fare i conti con i propri ricordi. La nostalgia comincerà a farsi sentire per il giovane Ferri e per la sua ex moglie. La loro figlia, inoltre, soffrirà molto per la separazione dei genitori e tutto sembrerà portare ad un ripensamento dei due.

Guido e Mariella, finalmente sposi avranno una sorpresa e non riusciranno a vivere la prima notte di nozze come immaginavano.

Massaro chiederà ai neosposi un aiuto per riconquistare Bice e i due escogiteranno un piano.

Guido e Mariella porteranno la donna a scontrarsi con una terza persona, sperando che possa provare ancora un interesse per Sergio.

Intanto, alla terrazza non mancheranno momenti divertenti di quotidianità, tipica degli inquilini. Franco cancellerà per sbaglio un programma trash a cui Giulia tiene molto e la donna andrà su tutte le furie con suo genero.

Inoltre Silvia, stanca della mancanza di collaborazione di Michele e Rossella in casa, proverà a ribellarsi.

Alberto Palladini si scontrerà apertamente con Patrizio, visibilmente attratto dalla sua compagna, Clara. Più tardi, l’imprenditore scoprirà un particolare punto debole di Nicotera. Infine, nonostante il grosso impegno lavorativo di Marina, Fabrizio troverà il modo per stare accanto alla donna.

