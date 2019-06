Un Posto al Sole, anticipazioni. Si avvicina sempre di più il debutto di Luca Capuano nel ruolo dell’avvocato Aldo Leone.

Importanti novità in vista per i protagonisti di Un Posto al Sole. A breve infatti debutterà Luca Capuano, attore famoso per il suo passato a Centrovetrine e Il Paradiso dell Signore. Le anticipazioni della soap di Rai 3 ci dicono che il suo personaggio dovrebbe debuttare a breve.

Il personaggio interpretato da Capuano sarà l’avvocato Aldo Leone che, come scopriamo per la prima volta, ha una relazione segreta con Beatrice. Questa relazione avrà delle pesanti ripercussioni su Diego e la sua famiglia.

Le informazioni a proposito di Aldo Leone, nuovo protagonista di Un Posto al Sole, al momento non sono molto approfondite. Sappiamo, come detto in precedenza, che l’avvocato ha una relazione segreta con Beatrice, relazione che Raffaele ha già scoperto da tempo.

Non sappiamo però se questa relazione è iniziata prima di quella ufficiale tra Bea e Diego o sia addirittura precedente. Diego, venutone a conoscenza da poco, risulterà devastato dalla cosa. Ritornando ad Aldo non sappiamo se il personaggio sarà presentato come buono o cattivo, o in che rapporti sarà con gli altri personaggi della soap.

Sappiamo infatti che Aldo stringerà rapporti anche con altri personaggi, sia sul piano lavorativo che personale. Ad oggi non c’è ancora una data ufficiale per il debutto di attore e personaggio, non ci resta quindi che attendere i prossimi sviluppi di Un Posto al Sole.