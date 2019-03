Anticipazioni Un posto al sole: Andrea, Arianna e Alex vivranno momenti di tensione, mentre Michele è sempre più coinvolto nell’aiutare il Prof. Scaglione.

Ecco le anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Un posto al sole, ovvero da lunedì 1 a venerdì 5 aprile. Come riporta “Tvsoap”, dopo il raptus di violenza da parte di Manlio Picardi (Paolo Scalondro), ci saranno alcuni confronti tra Susanna (Agnese Lorenzini) e suo padre, cosa che metterà parecchio in agitazione Niko Poggi (Luca Turco).

Ma, soprattutto, il Caffè Vulcano sarà al centro della trama: lo storico locale della soap made in Napoli subirà infatti delle rapine, cosicché Arianna (Samanta Piccinetti), Andrea (Davide Devenuto) e Alex (Maria Maugeri) vivranno un momento di forte tensione mentre sono al lavoro, dando vita ad una vera e propria situazione di pericolo. Michele (Alberto Rossi) è sempre più coinvolto negli affari scolastici del professor Scaglione (Emanuele Barresi), attirando su di sé diverse “antipatie”. Quel che è certo è che Saviani sta per correre un rischio di cui non sarà consapevole e, anzi, le anticipazioni ci avvertono che in tale rischio potrebbe poi essere inclusa anche “una persona che gli sta particolarmente a cuore”.