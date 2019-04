Anticipazioni Un posto al sole: l’attore toscano Erik Tonelli interpreterà il personaggio di Leonardo Arena.

In arrivo un nuovo personaggio ad Un posto al sole, ovvero Leonardo Arena, che sarà interpretato da Erik Tonelli. Come riportato da “Tvsoap”, la trama che sta maggiormente incuriosendo il pubblico è sicuramente quella legata all’inaspettato rapimento di Tommaso Sartori. La vicenda, già di per sé misteriosa e giunta come un fulmine a ciel sereno all’interno della narrazione, si è arricchita peraltro di una “stranezza” che già in tantissimi hanno notato sul web e sui social.

I crediti contrattuali di Upas riportano infatti l’ingresso nella soap del giovane attore Erik Tonelli (toscano di San Miniato, classe 1985) e, a detta di molti, la new entry sembrerebbe avere una certa somiglianza con Michele Cesari, storico interprete di Tommaso. Di conseguenza c’è chi ha subito pensato ad un recast del personaggio ma – stando appunto ai “closing credits” – Tonelli non interpreta il fratello di Filippo, bensì tale Leonardo Arena.

Erik Tonelli è un interprete di cinema e teatro, che ha già collezionato diverse apparizioni in fiction televisive (come in Don Matteo 9, Il restauratore 2 e Task Force 45 – Fuoco amico).