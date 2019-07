Un posto al sole: secondo “Tvsoap” è in arrivo un attore molto conosciuto e stimato dal pubblico televisivo.

Un posto al sole, la soap partenopea made in Napoli di Rai 3, sta per andare in “vacanza”, poiché non sarà in onda da lunedì 12 a venerdì 23 agosto.

Le nuove puntate andranno in onda da lunedì 26 agosto e c’è curiosità per guardare le prossime avventure degli abitanti di Palazzo Palladini.

Come riportato da “Tvsoap”, è in arrivo un nuovo attore nel cast. Il nome ancora non si sa, ma si tratterebbe di un volto molto conosciuto e stimato dal pubblico televisivo e che ha già avuto esperienze professionali nel daytime.

Molto presto sarà svelato il nome di questo misterioso personaggio, il quale andrà ad arricchire un cast che a ottobre vedrà tra l’altro il ritorno di Ilenia Lazzarin nella parte di Viola Bruni.