Temptation Island Vip, anticipazioni: finita tra Pago e Serena?

Temptation Island Vip, anticipazioni. Su Instagram un autore svela il futuro della coppia composta da Pago e Serena.

Arrivano le ultime anticipazioni su Temptation Island Vip. Anche questa volta le notizie arrivano da Instagram, ma non dal profilo ufficiale del programma. Di solito infatti scopriamo in anteprima spezzoni della puntata successiva proprio così.

Questa volta invece le notizie arrivano dal profilo di Gabriele Parpiglia, giornalista e autore del programma. Da un suo post infatti abbiamo l’anticipazione che è, molto probabilmente, finita tra Pago e Serena Enardu.

La coppia è stata l’indiscussa protagonista della seconda stagione del programma di Canale 5.

Pago e Serena Enardu sono stati la coppia protagonista di tutta la seconda stagione di Temptation Island Vip. La loro storia, o meglio le continue crisi, hanno accompagnato tutto il programma, suscitando l’inevitabile interesse dei telespettatori.

Le numerose crisi però avrebbero lasciato uno strappo definitivo nei due ragazzi che, a quanto pare, non sarebbe più ricucibile. Questo è quanto traspare dalle parole di Gabriele Parpiglia, autore storico del programma.

Parapiglia ha infatti fatto un post su Instagram nel quale fa un riferimento a una coppia che si lascia.

“Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato. Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione“

Questo ha fatto subito pensare che la separazione tra Pago e Serena sia definitiva ma non abbiamo una prova certa. Non ci resta quindi che aspettare la prossima puntata del programma per scoprire la verità.