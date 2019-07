Temptation Island, quinta puntata: anticipazioni e dove vederla

Temptation Island: Nuove anticipazioni sulla quinta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e dove vederla.

Nella quarta puntata di Temptation Island abbiamo visto due falò anticipati con esiti diversi. Tra Jessica e Andrea, dopo il primo tentativo fallito, non è andata affatto bene, in quanto i due si sono separati. David e Cristina invece superano la crisi e escono insieme.

Nella quinta puntata vedremo gli ultimi confronti tra le coppie ancora in gara. Stiamo parlando di Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola e Massimo e Ilaria. Assisteremo a scenate, lacrime e molto altro ancora.

La prossima sarà a tutti gli effetti l’ultima puntata di Temptation Island per come lo conosciamo, in quanto la sesta sarà uno speciale un mese dopo.

La prossima puntata di Temptation Island sarà in effetti l’ultima del programma cosi come lo conosciamo. Infatti quella successiva, la sesta, sarà uno speciale che racconterà le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni del programma.

Per questo sappiamo già che tutte le coppie rimaste in gara dovranno confrontarsi davanti al falò. In tutte le coppie abbiamo visto dei momenti di crisi, con lui o lei presi dai tentatori o comunque non convinti del rapporto che hanno con il loro partner iniziale.

Ci aspettano momenti forti, con lacrime e scenate tra i ragazzi. Ma dove vedere la quinta puntata di Temptation Island se lunedì 22 luglio alle 21:25 non potremo accomodarci davanti alla televisione su Canale 5?

Mediaset offre un servizio on-demand che permetterà di vedere in tempo reale la puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Inoltre, per quanti non potranno vedere la puntata lunedì sera, Mediaset ha anche un servizio di streaming che permetterà di vedere la puntata anche in differita a partire dal giorno dopo.