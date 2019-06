Temptation Island, anticipazioni. Prima puntata e prima rottura: Filippo Bisciglia annuncia la separazione di una coppia.

Temptation Isalnd 2019 è appena iniziato e già salta la prima coppia. Ad annunciarlo è il presentatore della trasmissione Filippo Bisciglia in un’intervista a Leggo.it. Il presentatore non non fa nomi, ma ci racconta come la coppia sia durata appena 4 ore.

A quanto pare infatti il “falò di confronto” sarebbe stato chiesto non per un’azione scorretta, ma solo per delle parole sentite da uno dei due partner. Vi ricordiamo che la trasmissione andrà in onda fino al 29 luglio con la puntata “Un mese dopo”.

“E’ stato chiesto questo falò di confronto solo per alcune parole sentite, e non per qualche gesto in particolare” racconta Filippo Bisciglia.

Incredibile record per Temptation Island 2019: prima puntata e prima rottura. Una coppia infatti si separa dopo appena 4 ore dall’inizio delle registrazioni che, ricordiamo, termineranno il 26 giugno.

L’annuncio arriva dal presentatore Filippo Bisciglia, che ci spiega come sono andate le cose. “A differenza delle scorse edizioni è stato chiesto questo ‘falò di confronto’ solo per alcune parole sentite, e non per qualche gesto in particolare“.

Bisciglia da anche una sua personale spiegazione all’avvenimento, quanto mai curioso: “Quello che è accaduto, secondo me, è l’esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d’oggi, ovvero hanno smesso di parlare e relegano tutto alle chat“.

Il presentatore ne ha per tutti e risponde cosi a chi critica il programma: “non è il reality dei tradimenti, ma racconta ciò che accade nella vita di tutti i giorni“. E prosegue: “Siamo tutti bravi a fare i fidanzati perfetti all’interno della propria confort zone. Nella vita di tutti i giorni non sai come si comporta il fidanzato/a quando non ci sei, e questo è Temptation Island“.

Ultima dichiarazione sul prosieguo del programma, giusto qualche informazione per far capire come andrà avanti il programma: “Vittorio e Katia sono ‘fotonici’. Poi capirete perché. E ricordatevi anche di Andrea e Jessica, perché hanno davvero una storia molto bella“.