Anticipazioni Temptation Island 2019: al centro della seconda puntata ci sarà il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo.

Dopo un esordio incandescente, questa sera, lunedì 1 luglio (inizio alle ore 21.20 su Canale 5), andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island. Come riportato da “Ilsussidiario”, le anticipazioni ufficiali diffuse dai profili social del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, promettono grandi colpi di scena, con le coppie di fidanzati che continueranno a mettersi alla prova tra tentazioni e la magica atmosfera della Sardegna.

In particolare, ci saranno due filmati bollenti che scateneranno la dura reazione dei fidanzati Vittorio e Nicola.

Inoltre, c’è una grande delusione in arrivo per Nunzia. Nonostante sia fidanzato da ben tredici anni, Arcangelo non ci penserà su due volte a tuffarsi tra le braccia di una bionda single. Di fronte alla visione del fidanzato, Nunzia si confronterà con le altre fidanzate, convinte che lei sia la donna giusta con cui trascorrere il resto della vita, ma che Arcangelo abbia voglia, allo stesso tempo, di godersi questa esperienza comportandosi da single.

Delusa e amareggiata, Nunzia sarà convinta di non aver più alcun motivo di continuare l‘avventura in Sardegna. Per la fidanzata, l‘esperienza nel villaggio dell’amore può già finire. Si preannuncia dunque un bollente falò di confronto.

Quella di Nunzia e Arcangelo sarà una decisione davvero molto complessa, come ha confermato anche l‘autore e curatore del reality creato da Maria De Filippi, Fabio Pastrello: “Nunzia e Arcangelo dovranno prendere una decisione difficile”, ha dichiarato Pastrello a UeD Magazine.

Dopo 13 anni d’amore, dunque, la coppia si dirà addio o si concederà un’altra possibilità per un futuro insieme?