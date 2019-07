Temptation Island 2019, anticipazioni della quarta puntata. David vedrà delle immagini inaspettate di Cristina e chiederà il confronto.

Arrivano le nuove anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2019. Archiviata la vicenda di Arcangelo e Nunzia con il secondo confronto finito con un nulla di fatto, sarà un’altra coppia a chiedere il falò anticipato.

Stiamo parlando di David e Cristina, con il primo molto sorpreso dagli atteggiamenti di lei con il single Sammy. Sarà infatti l’ex cavaliere a chiedere a Filippo Bisciglia il falò anticipato dopo aver visto un video di Cristina.

Cristina e David non sono l’unica coppia in difficoltà. Anche Katia e Vittorio sono arrivati al limite.

Temptation Island 2019 è terra di falò anticipati. Infatti dopo i due chiesti da Andrea e Jessica, due perchè al primo lei non si era presentata, e quelli di Arcangelo e Nunzia, con lei che prima lo molla e poi ci ripensa, ora tocca a una nuova coppia confrontarsi.

Si tratta della coppia proveniente dal trono over di Uomini e Donne, formata da David e Cristina. I due volevano mettere alla prova la loro relazione e la prova sembra stia miseramente fallendo.

Cristina infatti si sta mostrando molto vicina al single Sammy, tanto da aver indotto David, dopo aver visionato un video, a chiedere il falò anticipato. Su come andrà a finire tra i due non ci sono ancora notizie, certo è che ne vedremo delle belle.

Anche per Katia e Vittorio le cose non vanno per niente bene. Infatti lui è molto preso dalla tentatrice Vanessa, che ha anche tentato di baciare. Di fronte a queste immagini Katia ha perso molta della sua sicurezza e verrà portata al limite nella prossima puntata.