Temptation Island, anticipazioni: ecco il nuovo video di Jessica

Temptation Island 2019, anticipazioni. La redazione mostra a Andrea un video tenuto segreto di Jessica che si interrompe sull’espressione preoccupata del ragazzo.

Arrivano nuove anticipazioni di Temptation Island 2019. Archiviata la prima puntata la pagina Instagram ufficiale della trasmissione pubblica un video in cui Filippo Bisciglia mostra un nuovo video di Jessica a Andrea.

Il video in realtà era stato girato in precedenza ma tenuto segreto al ragazzo fino alla fine della prima puntata. Il video si interrompe sull’espressione preoccupata del ragazzo mentre visione le immagini del video segreto.

Già nella prima puntata era stato evidente che tra Jessica e Andrea le cose non andavano bene, cosa succederà nella prossima?

La redazione di Temptation Island ha tirato fuori un nuovo video di Jessica. Il video in questione era stato tenuto al di fuori di quelli mostrati a Andrea durante la prima puntata e mostratogli solo al termine della stessa.

Ma partiamo dal principio. Andrea, di professione parrucchiere, si doveva sposare proprio questo giugno. Ma Jessica, la sua compagna, a pochi mesi dal matrimonio ha deciso di mandare tutto a monte.

La motivazione della donna è che non è più sicura dei suoi sentimenti nei confronti del compagno. Deciso a scoprire se il loro rapporto può ancora andare da qualche parte, Andrea decide di partecipare a Temptation Island 2019.

Purtroppo per lui le cosa vanno male sin dalla prima puntata. Infatti Jessica si infatua di un tentatore e si lascia andare a delle pesanti dichiarazioni sullo stesso Andrea. Al falò di confronto, chiesto dal ragazzo, Jessica non si presenta.

Ieri poi la svolta, con la pubblicazione del video in cui vengono mostrate ad Andrea delle immagini di Jessica che la redazione non ha voluto mostrargli fino a quel momento. Il video è accompagnato dalla frase: “Quello che stai per vedere non è mai successo in sei anni di Temptation Island“.