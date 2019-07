Temptation Island, anticipazioni ultima puntata

Temptation Island 2019, anticipazioni ultima puntata. Ilaria furiosa con Massimo, Sabrina ancora insieme a Nicola?

Siamo in dirittura di arrivo con l’edizione 2019 di Temptation Island. Di questa 6° edizione si è molto parlato e molti sono stati i fan che l’anno seguita, permettendole di dominare il lunedì sera.

Tra le chiacchiere molto spazio è stato dato a Jessica e Andrea. I due, separatisi prima della fine della trasmissione, sono stati accusati di aver messo in scena uno spettacolo fittizio con l’obiettivo di apparire.

Arrivano anche i primi spoiler che riguardano le coppie ancora in gioco.

Tornando a parlare delle coppie in gioco, sappiamo che tutte e 3 condividono le medesime preoccupazioni. Katia è molto arrabbiata con Vittorio che si è avvicinato molto ad una single, portandola più volte alle lacrime.

Anche le coppie Ilaria e Massimo e Sabrina e Nicola condividono la medesima preoccupazione, con i tentatori che sono riusciti a fare breccia nei cuori e nelle relazioni dei partecipanti di Temptation Island.

Ma arrivano anche i primi spoiler riguardanti queste coppie. Ricordiamo che le puntate del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sono state registrate a inizio estate e trasmesse in tv in un secondo momento.

Pare infatti che Massimo sia stato visto in compagnia di una bionda, mentre Nicola e Sabrina sarebbero stati avvistati insieme da una fan del programma.

“Io sono di Saluzzo ed ho visto Nicola in compagnia di Sabrina. Stavamo camminando ed ho riconosciuto Nicola, poi son tornata indietro ed ho visto anche Sabrina. Questo vuol dire che stanno insieme”, sono le parole della fan. Non ci resta che attendere per scoprire la verità.