Temptation Island 2019, anticipazioni: crisi tra David e Cristina

Temptation Island 2019, anticipazioni. La crisi tra Cristina e David continua con un video in cui lei va nella casa dei single.

Arrivano nuove anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island 2019. Mentre i fan si chiedono come andrà a finire tra Arcangelo e Nunzia, un altro dramma si sta consumando per un’altra coppia.

Stiamo parlando di Cristina e David, ex partecipanti del trono over di Uomini e Donne. I due sono arrivati al programma già in crisi e le cose non sembrano risolversi. Anzi stanno notevolmente peggiorando.

“Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere” dice David durante al falò di confronto.

Cresce l’ansia tra i fan per le coppie che stanno più a cuore al pubblico di Temptation Island 2019. Infatti abbiamo assistito al crollo della coppia formata da Arcangelo e Nunzia, che stava insieme da 13 anni.

La napoletana è però tornata sulla sua decisione e ha chiesto un nuovo confronto con l’ex compagno per tentare di risolvere i loro problemi e tornare assieme (per maggiori informazioni clicca QUI ). Riuscirà nel suo intento o finirà tutto con un buco nell’acqua?

Nel frattempo un’altra coppia molto conosciuta e amata dai fan sta affrontando una crisi profonda. Stiamo parlando di David e Cristina, coppia formatasi al trono over di Uomini e Donne solo pochi mesi fa.

I due erano in crisi già prima di entrare nel programma, con Cristina che era tornata a casa sua dopo un periodo di convivenza con David. “la convivenza con David era difficile: lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare”, racconta la donna.

Nel frattempo sul profilo Instagram del programma appare un nuovo video in cui vediamo Cristina andare nella casa dei single, che ricordiamo essere sprovvista di telecamere. “Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere” è il commento dell’uomo durante il falò.