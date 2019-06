Temptation Island, anticipazioni: Katia lascia Vittorio

Temptation Island 2019, anticipazioni. Dal web arriva la notizia secondo cui Katia Fanelli avrebbe lasciato Vittorio Collina.

Arrivano nuove anticipazioni di Temptation Island 2019. Queste ultime si concentrano sulle due coppie più in crisi al momento: Katia Fanelli e Vittorio Collina e Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Questo dopo aver archiviato la storia di Jessica e Andrea, che starebbero ancora assieme (per maggiori informazioni clicca QUI ).

A quanto pare tra Katia e Vittorio sarebbe proprio finita, con i due separati ufficialmente. Tra Nicola e Sabrina le cose invece stanno precipitando ma non hanno trovato ancora una conclusione definitiva.

Sabrina ha visitato il villaggio dei single non sapendo di essere ripresa, chi cercava?

Dopo quanto accaduto nella prima puntata di Temptation Island 2019 Katia e Vittorio sarebbero scoppiati. I due infatti non avrebbero retto e avrebbero deciso di lasciarsi ufficialmente. Naturalmente queste voci non sono confermate e dobbiamo aspettare la prossima puntata per avere la conferma definitiva.

Tra Sabrina e Nicola le cose si complicano. Un’altro video viene mostrato sulla pagina Instagram ufficiale ci mostra infatti Nicola che osserva le immagini di Sabrina che entra nell’alloggio dei single.

Sabrina non sa di essere ripresa e va tranquilla per la sua strada. Dura la reazione di Nicola: “Si è fumata il cervello. Prima di entrare qui non mi chiedevi determinate cose. Non me ne frega niente. Io da qui, uscirò a testa alta. Chi sta facendo la figura di merda è lei, a 42 anni”.

Ricordiamo che il problema tra i due è proprio la differenza di età, che sopratutto Sabrina avverte e che le fa considerare Nicola ancora molto infantile. Questa lamentela è stata ripetuta dalla dama anche ai tentatori durante la prima puntata.

Anche in questo caso il video su Instagram non ci mostra molto della reazione di Nicola, dovremo quindi attendere lunedì prossimo per scoprire come è andata a finire la questione.