Star Wars: Addio a Peter Mayhew, interprete di Chewbecca

Il 30 Aprile ci ha lasciati Peter Mayhew, interprete di Chewbecca nella saga di Guerre Stellari. Mark Hamill: “Era il più gentile dei giganti”.

Da tempo malato, l’attore è morto a 74 anni nella sua abitazione in Texas. La famiglia ne ha annunciato la morte tramite un comunicato ufficiale sul suo profilo Twitter:

“La famiglia di Peter Mayhew, con profondo amore e tristezza, si rammarica di condividere la notizia che Peter è morto. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile 2019 con la sua famiglia al suo fianco nella sua casa nel Nord del Texas“.

Peter lavorava come assistente ospedaliero a Londra, e nel 1978 fu scelto da George Lucas in persona per interpretare Chewbecca nel primo Star Wars e successivamente ne “l’impero colpisce ancora”, “il ritorno dello Jedi”, “la vendetta dei Sith”, e “il risveglio della forza”, fino all’ultimo film “gli ultimi Jedi” dove è stato sostituito a causa della malattia ma nonostante tutto era sempre presente sul set in veste di consulente del suo personaggio.

Alto 2 metri e 18 centimetri è stato uno dei personaggi più amati della saga.

Lo stesso, Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, ha inviato un messaggio su Twitter per ricordare l’amico Chewbe: “Era il più gentile dei giganti, un uomo alto con un cuore ancora più grande che non mancava mai di farmi sorridere, e un amico leale che amavo profondamente”.