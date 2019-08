Simona Ventura torna al primo amore: condurrà un programma di calcio su Rai2

Simona Ventura dà l’annuncio che fa felici tutti i suoi fan: tornerà a condurre un programma di calcio sulle reti Rai.

Simona Ventura torna al suo primo amore: il calcio. E lo fa conducendo un programma su Rai2, che dovrebbe chiamarsi, secondo quanto anticipato proprio dalla stessa ex conduttrice (per ben dieci stagioni) di Quelli che il Calcio su Instagram, La Domenica Ventura. La tv pubblica, quindi punta su Super Simo per rispondere allo strapotere delle pay tv in ambito sportivo e calcistico in particolare.

La fascia oraria sarà quella occupata fino a qualche giorno fa da Mezzogiorno in famiglia, che, ha chiuso i battenti definitivamente. Ovvero quella dalle 12.00 alle 13.00, fino, cioè, all’inizio del Tg2.

Un curriculum calcistico di tutto rispetto

Oltre a Quelli che il Calcio, Simona Ventura ha sempre dimostrato di essere a suo agio a parlare dello sport nazionale. A cominciare dal 1990 per il suo debutto in Galagol, fino a due stagioni de La Domenica Sportiva al fianco di grandi nomi come Bruno Pizzul e Sandro Ciotti e al più recente Cielo che gol nel 2012-13.