Serie tv, Il Trono di Spade: svelata la durata di tutti gli episodi

Il Trono di Spade: Svelata la durata dei sei episodi previsti per la chiusura di una delle più grandi produzioni televisive della storia.

A poco meno di un mese dall’uscita dell’ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade, serie televisiva statunitense tratta dal romanzo di George R.R. Martin Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la HBO ha finalmente svelato la durata dei sei episodi previsti per la chiusura di una delle più grandi produzioni televisive della storia.

Ecco la durata di ciascun episodio:

Episodio 1: 54 minuti

Episodio 2: 58 minuti

Episodio 3: 82 minuti

Episodio 4: 78 minuti

Episodio 5: 80 minuti

Episodio 6 (Finale): 80 minuti

Benché la stagione sia caratterizzata da sole sei puntate, quattro di queste sono dei veri e propri lungometraggi che secondo gli sceneggiatori vi terranno incollati agli schermi. Occhi puntati sul terzo episodio, il più lungo di tutta la serie (1 ora e 22 minuti) in cui molto probabilmente assisteremo ad una delle battaglie più lunghe e avvincenti della produzione.

Ancora sconosciuti i titoli delle singole puntate ma la HBO ha da poco trasmesso il primo trailer ufficiale.

Gli showrunner David Benioff e D.B Weiss si dichiarano entusiasti dal lavoro svolto per il gran finale.

“Se 10 anni fa qualcuno mi avesse dato la possibilità di esprimere un desiderio, non sarei mai stato abbastanza folle da desiderare qualcosa di così grandioso come Il Trono di Spade” ha dichiarato Weiss.

La prima puntata dell’ultima stagione andrà in onda il 14 aprile negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia su Sky in lingua originale sottotitolata alle 3:00 del mattino, e sarà possibile rivederla il giorno seguente in prima serata alle 21:15, ma il doppiaggio in italiano sarà disponibile come di consueto sette giorni dopo.

Tenetevi forte “l’inverno è arrivato”.