Renzo Arbore: tre puntate su Rai 5 per celebrare la canzone napoletana con l’Orchestra Italiana. Al suo fianco ci sarà Maurizio Casagrande.

A quasi 82 anni (che compirà lunedì 24 giugno), Renzo Arbore sta vivendo una seconda giovinezza televisiva. Dopo i grandi successi di Indietro tutta! 30 e l’ode (2017) e Guarda…Stupisci (2018), entrambi su Rai 2, questa volta sarà Rai 5 ad ospitare il suo nuovo programma, L’arte do’ sole. La sua nuova “creatura” andrà in onda per tre mercoledì di fila, 12, 19 e 26 giugno (ore 21.15). Sarà ancora una volta l’occasione per Arbore, che spesso si è definito “parte-foggiano parte-nopeo”, di ribadire il suo amore per la canzone classica napoletana, accompagnato, come sempre dal 1991, dalla sua meravigliosa Orchestra italiana, con la quale ha portato l’arte do’ sole in tutto il mondo. Il titolo del programma ha un chiaro riferimento: è lo stesso della canzone di Gambardella e Capaldo del 1908.

Nel corso della presentazione del programma, al Centro produzione Rai di Napoli, Renzo Arbore ha evidenziato l’obiettivo di mostrare L’arte do’ sole “anche a chi non la ama. Guardate, ascoltate, e l’amerete”. Piatto forte delle tre serate saranno le immagini di repertorio della sua Orchestra Italiana e quelle registrate nel Centro di produzione Rai di Napoli, nello stesso studio che ospitò Guarda stupisci. Il buon Renzo sarà affiancato da un altro napoletano doc, l’attore Maurizio Casagrande, nel ruolo di spalla e di commentatore leggero dei testi. In perfetto stile Arbore, con quella sopraffina ironia che lo ha reso uno dei personaggi più celebri nella storia della televisione italiana.