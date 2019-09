Rai2, al via la nuova stagione di “Detto Fatto” con Bianca Guaccero

Dopo il successo dello scorso anno, Bianca Guaccero torna alla guida di “Detto Fatto”: al suo fianco Gianpaolo Gambi e le novità Carla Gozzi e Guillermo Mariotto.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Bianca Guaccero torna alla guida di “Detto Fatto”, il factual show appuntamento fisso del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’ottava stagione prendera’ il via lunedi’ 16 settembre, con un nuovo orario, dalle 14.50, e, novita’ di questa stagione, il programma sara’ sempre in diretta, consentendo cosi’ maggiore interazione con il pubblico a casa, che diventera’ sempre piu’ protagonista attraverso i social network e grazie anche alla presenza di nuove rubriche.

Due volti nuovi entreranno a far parte del cast fisso della trasmissione: l’esperta di stile Carla Gozzi, che si occupera’ del cambio look e sara’ titolare di nuovi spazi, e Guillermo Mariotto, uno “spettatore speciale” che commentera’ il programma in maniera dissacrante. Confermata, inoltre, la presenza di uno dei protagonisti piu’ amati di “Detto Fatto”: Gianpaolo Gambi, che fara’ divertire il pubblico a casa con la sua comicita’. Ricchissimo il menu della prima puntata. Bianca Guaccero inaugurera’ la nuova stagione cantando e ballando un brano inedito che sara’ la sigla del programma e, per l’occasione, sara’ accompagnata anche da un corpo di ballo. Tra i versi della sigla ci sara’ “Cosi’ come sei”, che sara’ anche l’hashtag – #COSICOMESEI – di una campagna social legata al programma che invitera’ tutti ad accettarsi e mostrarsi per quello che si e’ realmente, imparando a convivere con le proprie imperfezioni e a combattere le proprie insicurezze.

Conferme e novità

Nel corso della prima puntata, poi, Carla Gozzi fara’ il suo primo cambio look e Guillermo Mariotto sapra’ gia’ come sorprendere il pubblico. Tanti gli ospiti. Alba Parietti si fara’ truccare in studio dal make up artist Simone Belli, lo Chef Andrea Mainardi ospitera’ nel suo spazio la star del web Camihawke – protagonista su Rai2 con “Nella mia cucina” -, mentre da Napoli si colleghera’ Stefano De Martino, nuovo conduttore di “Stasera tutto e’ possibile”, alle prese con le prove del comedy show di Rai2.

Il pubblico conoscera’ anche un nuovo tutor, il medico estetico Dario Tartaglini, e ritrovera’ Jennifer dalla Zorza, esperta di moda intimo, che presentera’ i capi must have per la prossima stagione. Debuttera’ poi “Dai che ce la fai!”, la nuova rubrica che apre le porte a chiunque ritenga di avere delle abilita’ particolari, come quella del primo protagonista che presentera’ il “Dog Fitness”, ginnastica da fare insieme ai propri amici a quattro zampe. Tantissime le novita’ per le prossime puntate. Quest’anno, infatti, la famiglia di “Detto Fatto” si allarghera’ con l’ingresso di nuovi tutor, come Emanuela Folliero, che avra’ un inedito appuntamento dedicato all’amore, e nuovi chef, tra cui l’amatissimo cuoco televisivo Mattia Poggi e lo chef illusionista Giuliano Baldessari. E ci sara’ poi il ritorno di una delle beauty influencer piu’ importanti del web, Alice Venturi.

Tante novita’ riguarderanno le rubriche e i contest, che avranno ancora nuove sfide di moda, fai da te, trucco e hairstyling. E anche i tatuaggi saranno protagonisti di alcune sfide. Ci saranno poi nuovi tutorial che aiuteranno il pubblico a districarsi tra le difficolta’ della societa’ odierna: verranno spiegati i termini apparentemente ostici dell’economia e della burocrazia, verranno dati consigli per orientarsi nel mondo del lavoro, e, al pubblico meno giovane, per imparare a padroneggiare le nuove tecnologie. Molte le conferme. Il pubblico infatti ritrovera’ tanti volti amati della scorsa stagione: Jo Squillo e Filippo Nardi torneranno a vestire i panni dei tutor di moda, Maria Teresa Ruta raccontera’ i suoi mirabolanti viaggi per il mondo, Giovanna Civitillo riprendera’ le sue lezioni di seduzione e Raimondo Todaro sara’ il partner di Bianca Guaccero in diverse esibizioni.

E ancora, confermati l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, il dentista del sorriso Giovanni Macri’, la personal trainer delle star Jill Cooper, le regine dell’economia domestica Titty e Flavia, il make up artist delle dive Simone Belli, l'”estetista cinica” Cristina Fogazzi, gli stilisti delle spose Pinella Passaro e Gianni Molaro, lo chef pluripremiato Ilario Vinciguerra, e Mauro Perfetti con il suo immancabile oroscopo.