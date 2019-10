Ciak a Pozzuoli, si girano le riprese della serie Amazon su Maradona

Presso lo stadio “Domenico Conte” si gireranno le riprese della serie televisiva “Sueno Bandito”, che racconta la storia di Diego Armando Maradona.

Maradona | Domani, venerdì 11 ottobre, lo stadio “Domenico Conte” di Arco Felice e la zona esterna dell’impianto sito in via Virgilio, si trasformeranno in un set a cielo aperto per le riprese della serie televisiva “Sueno Bandito” sulla vita di Diego Armando Maradona. Il film è co-prodotto da Btf Media in associazione con Dhana Media e sarà distribuito nel 2020 da Amazon Prime Video.

Una produzione internazionale

A interpretare il Pibe de Oro, nella serie che si sta girando tra Spagna, Messico, Argentina e Italia, ben tre attori argentini. Mentre, il tecnico Ottavio Bianchi sarà impersonificato dall’attore italiano Arturo Gambardella.