Peaky Blinders, ecco la data di uscita della quinta stagione

La quinta stagione di Peaky Blinders su Netflix a partire dal 4 ottobre. Il profilo Twitter ufficiale della serie ha annunciato la data per il debutto ‘internazionale’ della nuova stagione, che racconta le vicende della celeberrima gang di Birmingham.

“Per tutti i nostri fan all’esterno del Regno Unito, possiamo confermare che la quinta stagione sarà disponibile su Netflix a livello internazionale da venerdì 4 ottobre”.

For all our fans outside the UK, we can confirm that #PeakyBlinders Series 5 will be available on @netflix internationally from Friday 4th October. pic.twitter.com/yRsNhGfzDW

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) August 16, 2019