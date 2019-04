Masterchef 8, vince la siciliana Valeria Raciti

Valeria Raciti si aggiudica la vittoria di Masterchef 8, battendo il 23enne Gilberto Neirotti, studente di legge, e l’operaia friulana Gloria Clama.

E’ la siciliana Valeria Raciti la vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef 8 Italia: con il suo menu ‘Fra me e me’ e’ riuscita a convince i quattro giudici del programma – Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – e ha battuto il 23enne Gilberto Neirotti, studente di legge, e l’operaia friulana Gloria Clama. I social hanno seguito ogni momento della finale e hanno commentato l’esito della gara ai fornelli. “La vittoria di Valeria e’ stata la ciliegina sulla torta di tre mesi bellissimi. Alla prossima stagione”, scrive un utente. “Io non tifo mai per chi vince ma questa volta si’. Bravissima, evviva!”, aggiunge un altro spettatore. “Catania vince a Masterchef. Valeria e’ la nuova regina della cucina italiana”, si legge in un altro tweet.

Il popolo dei social esalta Giorgio Locatelli

E non sono mancati commenti anche sugli altri concorrenti in gara: “Io mi immagino la scena: Gilberto non vince Masterchef e passa i mesi successivi a nascondere il libro del vincitore negli scaffali piu’ nascosti delle librerie”. E ancora: “Valeria ha meritato e mi ha fatto piacere ma secondo me c’e’ troppa cattiveria nei confronti di Gilberto. La gente ha frainteso la voglia di vincere, la determinazione e la competizione come antipatia”. Molto apprezzato lo chef Locatelli, alla sua prima edizione del talent show culinario: “Per l’anno prossimo confermiamo Giorgio Locatelli okay?”.

E ancora: “Comunque credo che non avrebbero potuto scegliere chef migliore di Locatelli per MasterChef! Eleganza, fascino, talento e raffinatezza racchiusa in una sola persona! Chapeau”. E infine: “Per me questa edizione l’ha vinta Giorgione Locatelli. Persona meravigliosa, giudice bravo, niente l’ho amato tantissimo!”.