“L’Amica Geniale 2”, rilasciata la prima immagine ufficiale con Elena e Lila

Proseguono le riprese della seconda stagione de “L’Amica Geniale”, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, mentre viene rilasciata la prima immagine ufficiale.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco tornano ad indossare i panni di Elena Greco e Lila Cerullo nella seconda stagione de “L’Amica Geniale“. Dopo il successo della prima stagione, la serie torna sul piccolo schermo con nuove storie da raccontare attraverso gli occhi delle due amiche-nemiche che dovranno affrontare nuove sfide e nuovi problemi in un mondo che continua a deluderle. Con “Storia di un nuovo cognome“, le vicende delle due giovani protagoniste riprenderanno da dove sono state interrotte. Il matrimonio di Lila con Stefano Carracci e il desiderio di Elena di fuggire dalle regole del rione.

Il ritorno ad Ischia porterà gioie e un nuovo dolore

Il secondo capitolo de “L’Amica Geniale” riporterà Elena ad Ischia, questa volta ci sarà anche Lila con lei. Le due ragazze ritroveranno Nino Sarratore, la sua famiglia, e nuove dinamiche si insinueranno nel loro rapporto. Tra dolori e tradimenti, Elena e Lila faranno ritorno a casa, e tra il nuovo e il vecchio rione, che resterà sullo sfondo con le sue leggi, le loro strade si divideranno. Elena partirà per Pisa, per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Lila resterà a Napoli, ancora legata ai Solara e a Stefano. Nuovi volti appariranno inoltre nella seconda stagione de “L’Amica Geniale”, volti che, in un modo o nell’altro, segneranno per sempre le vite di Elena e Lila.